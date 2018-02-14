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14.02.2018 08:27 Мск (10:27 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Российские фигуристы Тарасова и Морозов заняли второе место в короткой программе на Олимпиаде-2018
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Российские фигуристы Евгения Тарасова, Владимир Морозов (2018) | Фото: &quot;Чемпионат&quot;, Александр Сафонов

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Первыми стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Третье место заняли Мэйган Дюамель и Эрик Рэдфорд из Канады.

Спортивные пары. Короткая программа

1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) - 82,39

2. Евгения Тарасова/ Владимир Морозов (Россия) - 81,68

3. Мэйган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 76,82

4. Алена Савченко Бруно Массо (Германия) - 76,59

5. Сяоюй Юй/Хао Чжан (Китай) - 75,58

6. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 75,34

7. Валентина Маркей/Ондржей Готарек (Италия) - 74,50

8. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 74,35

9. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) - 74,00

10. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) - 70,52

11. Таэ Ок Рем/Чу Сик Ким (КНДР) - 69,40

12. Жулианне Сегин/Шарли Билодо (Канада) - 67,52

13. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) - 65,68

14. Алекса Шимека-Книрим/Крис Книрим (США) - 65,55

15. Анна Душкова/Мартин Бидар (Чехия) - 63,25

16. Анника Хокке/Рубен Бломмар (Германия) - 63,04

17. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) - 62,61

18. Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (Австралия) - 61,55

19. Пэйдж Коннерс/Евгений Краснопольский (Израиль) - 60,35

20. Мириам Циглер/Зеверин Кифер (Австрия) - 58,50

21. Миу Судзаки/Рюичи Кихара (Япония) - 57,74

22. Ким Гю Ын/Ким Алекс Кан Чхан (Южная Корея) - 42,93.

Как сообщает "Чемпионат", в произвольной программе (15 февраля) выступят 16 сильнейших пар.

Напомним, во вторник российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в спринте, до этого у женщин на третьем месте в спринте финишировала Юлия Белорукова.

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14.02.2018 08:27 Мск | Южная Корея | информационная служба Накануне.RU
10:27 Екб


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Российские фигуристы Тарасова и Морозов заняли второе место в короткой программе на Олимпиаде-2018
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