Российские фигуристы Тарасова и Морозов заняли второе место в короткой программе на Олимпиаде-2018

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
Первыми стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Третье место заняли Мэйган Дюамель и Эрик Рэдфорд из Канады.
Спортивные пары. Короткая программа
1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) - 82,39
2. Евгения Тарасова/ Владимир Морозов (Россия) - 81,68
3. Мэйган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 76,82
4. Алена Савченко Бруно Массо (Германия) - 76,59
5. Сяоюй Юй/Хао Чжан (Китай) - 75,58
6. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 75,34
7. Валентина Маркей/Ондржей Готарек (Италия) - 74,50
8. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 74,35
9. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) - 74,00
10. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) - 70,52
11. Таэ Ок Рем/Чу Сик Ким (КНДР) - 69,40
12. Жулианне Сегин/Шарли Билодо (Канада) - 67,52
13. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) - 65,68
14. Алекса Шимека-Книрим/Крис Книрим (США) - 65,55
15. Анна Душкова/Мартин Бидар (Чехия) - 63,25
16. Анника Хокке/Рубен Бломмар (Германия) - 63,04
17. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) - 62,61
18. Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (Австралия) - 61,55
19. Пэйдж Коннерс/Евгений Краснопольский (Израиль) - 60,35
20. Мириам Циглер/Зеверин Кифер (Австрия) - 58,50
21. Миу Судзаки/Рюичи Кихара (Япония) - 57,74
22. Ким Гю Ын/Ким Алекс Кан Чхан (Южная Корея) - 42,93.
Как сообщает "Чемпионат", в произвольной программе (15 февраля) выступят 16 сильнейших пар.
Напомним, во вторник российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в спринте, до этого у женщин на третьем месте в спринте финишировала Юлия Белорукова.