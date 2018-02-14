В Прикамье расширили категорию учителей, которые смогут получить миллион на улучшение жилищных условий

Депутаты комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края одобрили поправки в региональный закон об образовании, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект расширяет категорию учителей, имеющих право на получение субсидии на приобретение или строительство жилья в сумме 1 млн руб. Раньше рассчитывать на эти деньги могли только сельские учителя, теперь - педагоги, устроившиеся на работу в населенный пункт, где существует дефицит кадров. Кроме того, изменены критерии условий для получения выплат: повышен максимальный возраст претендентов для участия в проекте с 35 до 40 лет включительно, снижены требования к необходимому педагогическому стажу - рассчитывать на выплаты смогут учителя с опытом работы от трех лет.

"Почти каждый месяц мы рассматриваем меры социальной поддержки для населения края. Рабочая группа рассмотрела поправки и предложения по проекту привлечения педагогических кадров в отрасль образования путем предоставления денежной выплаты в размере одного миллиона рублей на приобретение жилья. Максимальный возраст претендентов повышен до 40 лет, а стаж работы до трех лет. Условием для выплаты является обязательство отработать не менее пяти лет с объемом нагрузки не менее чем одна ставка", - прокомментировал изменения председатель комитета Сергей Клепцин.

Перечень муниципальных школ, имеющих дефицит кадрового обеспечения ежегодно формируется Министерством образования Прикамья на основании информации, предоставляемой органами управления образования муниципальных районов (городских округов) Пермского края и размещается на официальном сайте краевого минобра.

Инициатива будет рассмотрена 15 февраля на заседании заксобрания.