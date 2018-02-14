Министерство экологии исполнило предписание УФАС по отбору регоператора по обращению с ТКО для Челябинского кластера

Министерство экологии Челябинской области исполнило предписание УФАС по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского кластера. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в январе УФАС признало обоснованными жалобы волгоградских компаний на действия областного минэкологии при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Челябинского кластера и предписало ведомству внести изменения в конкурсную документацию.

9 февраля в адрес Челябинского УФАС минэкологии представило доказательства исполнения предписания в полном объеме.

"Министерство добровольно устранило нарушение порядка проведения торгов при отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского кластера Челябинской области и разместило документацию о конкурсном отборе с внесенными изменениями и дополнениями на официальном сайте торгов", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, продлен срок подачи заявок, чтобы у участников торгов было время для корректировки и подачи новых заявок.