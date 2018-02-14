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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
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14.02.2018 08:08 Мск (10:08 Екб)
происшествия | В России
Росавиация: Неполадки разбившегося Ан-148 наблюдаются и у лайнеров Sukhoi Superjet 100
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самолет Sukhoi Superjet 100 (2009) | Фото:wikipedia.org

Неполадки, названные в качестве вероятной причины катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье, наблюдаются и у лайнеров Sukhoi Superjet 100, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на телеграмму Росавиации.
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Накануне Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что причиной крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний" могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов из-за обледенения датчиков.

Из письма Росавиации, разосланного руководству авиакомпаний, операторам аэродромов и территориальным органам, следует, что похожие проблемы были выявлены у самолетов SSJ 100 "Аэрофлота" 4-5 февраля в Москве. За два дня сильных снегопадов на самолетах Sukhoi Superjet 100 было зафиксировано семь таких неполадок. Экипажи отмечали расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Инциденты происходили при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром вылета.

При этом, как указывает "Коммерсант", Росавиация не имеет претензий к самолету Sukhoi Superjet 100. Однако ведомство требует обратить внимание на низкое качество подготовки летного поля к приему и выпуску самолетов.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли. Спасатели отыскали более 1 тыс. 400 фрагментов тел и 500 – воздушного судна. Обследовано 30 га территории.

В СКР заявили, что получили данные предварительного анализа специалистов МАК о расшифровке данных бортового параметрического самописца АН-148.



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14.02.2018 08:08 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:08 Екб


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Росавиация: Неполадки разбившегося Ан-148 наблюдаются и у лайнеров Sukhoi Superjet 100
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