В Екатеринбурге задержали местного жителя, который хотел продать государственную награду

Сотрудники МВД России на станции Екатеринбург - Пассажирский задержали местного жителя, подозреваемого в сбыте юбилейной медали "Ветеран труда", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Житель Екатеринбурга сообщил в транспортную полицию о том, что на одном из сайтов объявлений увидел информацию о продаже медали "Ветеран труда". Такая медаль относится к высшей форме поощрения граждан за выдающиеся заслуги. Незаконное приобретение или сбыт этой медали на территории России запрещены.

Полицейские, в ходе оперативного мероприятия, задержали продавца и направили награду на исследование.

Согласно заключению эксперта, юбилейная медаль "Ветеран труда" оказалась подлинной государственной наградой. Как пояснил мужчина, раньше медаль принадлежала его родственнику, и он знал, что продавать награду нельзя, но все равно решил подзаработать.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ.