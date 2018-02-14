В Челябинске мужчина через суд добился выделения ему благоустроенного жилья.

Установлено, что он с 1988 года состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - однако он живет в доме, который давно подлежит сносу, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Администрация Челябинска никаких мер не предпринимала, поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием все же дать мужчине и членам его семьи благоустроенную квартиру вне очереди. Суд эти требования удовлетворил. Однако власти с таким решением не согласились и обжаловали его. Тем не менее, суд оставил жалобу без удовлетворения , а предыдущее решение - без изменения.