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ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
13.02.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


"Минск" провалился. Что дальше? Нам ничего не остаётся, как объяснить возникновение Минских соглашений исключительно пиаровскими предпосылками, направленными на формирование имиджа России как миролюбивой страны. Имиджа, альтернативного тому, который создавался на Западе с момента возвращения Крыма – России как агрессора, как завоевателя, как милитаризированной страны.
14.02.2018
политика ;
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14.02.2018 07:49 Мск (09:49 Екб)
спорт | За рубежом
Два российских спортсмена пропускают Олимпиаду из-за ошибки МОК
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XXIII Зимние Олимпийские игры, Пхенчхан (2017) | Фото: AFP

Конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов пропускают ОИ-2018 в Южной Корее из-за ошибки Международного олимпийского комитета. МОК не направил этим спортсменам приглашение, говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
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Рабочая группа МОК проверила 500 российских спортсменов и одобрила выступление 391 атлета, включая Грязцова и Попова. Но в Олимпийский комитет России поступили индивидуальные приглашения только 389 одобренным спортсменам.

Об этом стало известно в ходе заседания вынесенной панели CAS в Пхенчхане, на котором рассматривались апелляции 47 россиян на недопуск к Играм. Во время слушаний стороны согласились с тем, что спортсмены Попов и Грязцов могли участвовать в Играх, однако их жалобы, как и жалобы остальных россиян, были отклонены.

Напомним, ранее в пятницу CAS отклонил иски 32 россиян, не получивших от Международного олимпийского комитетаприглашения на Игры в Пхенчхане, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.

Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди назвал решение о недопуске россиян на Олимпиаду "приятной новостью".

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14.02.2018 07:49 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:49 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.02.2018 11:16 Мск
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Два российских спортсмена пропускают Олимпиаду из-за ошибки МОК
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