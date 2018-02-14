Два российских спортсмена пропускают Олимпиаду из-за ошибки МОК

Конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов пропускают ОИ-2018 в Южной Корее из-за ошибки Международного олимпийского комитета. МОК не направил этим спортсменам приглашение, говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Рабочая группа МОК проверила 500 российских спортсменов и одобрила выступление 391 атлета, включая Грязцова и Попова. Но в Олимпийский комитет России поступили индивидуальные приглашения только 389 одобренным спортсменам.

Об этом стало известно в ходе заседания вынесенной панели CAS в Пхенчхане, на котором рассматривались апелляции 47 россиян на недопуск к Играм. Во время слушаний стороны согласились с тем, что спортсмены Попов и Грязцов могли участвовать в Играх, однако их жалобы, как и жалобы остальных россиян, были отклонены.

Напомним, ранее в пятницу CAS отклонил иски 32 россиян, не получивших от Международного олимпийского комитетаприглашения на Игры в Пхенчхане, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.

Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди назвал решение о недопуске россиян на Олимпиаду "приятной новостью".