Детскую поликлинику в Соликамске возводят быстрее намеченного плана

Детская поликлиника в Соликамске строится с опережением графика. Полностью завершить стройку рабочие планируют к октябрю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Соликамск и стройку медучреждения посетил губернатор Максим Решетников. Об опережении графика возведения ему рассказал руководитель подрядной организации "Камастрой" Дмитрий Кичигин. Уже возведено здание, завершены монтаж кровли, установка окон и дверей, устройство наружного электроснабжения и канализации. В работе – система вентиляции, электропроводка и отопление. Госконтракт ценой в 167 млн руб. заключен с "Камастрой" в декабре 2016 г. Срок его исполнения — октябрь 2018 г.

"Мы сознательно идем на опережение графика, чтобы осталось больше времени на установку оборудования и получение лицензии", — сказал Кичигин.

По его словам, в июне-июле завершатся строительно-монтажные работы. После завершения строительства детская поликлиника сможет принимать пациентов не только Соликамск, но и Соликамского, Чердынского, Красновишерского районов. Предполагается, что клиника сможет принимать 21 тыс. маленьких пациентов в год, из них 1 тыс. 200 не исполнится еще и года.

До 2019 г. в крае предполагается возвести семь детских медучреждений. Пять новых детских поликлиник появится в Перми, по одной – в Соликамске и Кудымкаре. Началось возведение двух детских поликлиник в Кировском и Орджоникидзевском районах Перми. Всего до 2023 г. а регионе построят 10 поликлиник, пять больниц, четыре врачебных амбулатории.

В 2018-19 гг. введут 61 фельдшерско-акушерский пункт, 47 из них появятся за счет реконструкции ветхих строений, 14 ФАПов и два отделения общей медицинской практики будут построены "с нуля".