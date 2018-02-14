Дебаты кандидатов в президенты России на телеканалах и радио начнутся 26 февраля

Дебаты кандидатов на пост президента России на телеканалах и радио начнутся 26 февраля. Об этом рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина.

При этом она затруднилась назвать общее число дебатов, отметив, что их будет "несколько каждую неделю".

"Во всех совместных агитационных мероприятиях, которые будут проходить на общероссийских каналах, кандидаты будут участвовать вместе. То есть будут все семь кандидатов, которые заявили об участии в дебатах", - приводит слова Гришиной "Интерфакс".

Какой из телеканалов первым проведет дебаты, станет ясно в среду, так как "дебатная сетка" будет рассмотрена и утверждена на заседании ЦИК 14 февраля.

"На радио несколько другой формат. Мы слышали от представителя ВГТРК, что там в дебатах будут участвовать по три или четыре участника в зависимости от результата жеребьевки", - добавила Майя Гришина.

Напомним, ранее избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для агитации на федеральных каналах.