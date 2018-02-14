В Госдуме из-за выборов перенесли правительственные часы

В Госдуме отменено пять заседаний с участием представителей Белого дома, которые были запланированы до 11 апреля.

Первый вице-спикер Александр Жуков объяснил решение отказаться от общения с министрами желанием "сосредоточиться на подготовке к отчету правительства 11 апреля" Один из высокопоставленных источников в аппарате правительства говорит, что инициатива по отмене правительственных часов в Госдуме связана с нежеланием "перебивать повестку первых лиц страны". По его словам, АП сочла, что выступление чиновников отвлечет электорат от предвыборной кампании Владимира Путина. В Белом доме посчитали, что логичнее направить отдельных чиновников для доклада по профильным темам уже после итогового отчета Дмитрия Медведева о работе правительства, которое намечено на 11 апреля. "Они смогут разъяснить парламентариям отдельные тезисы, которые озвучит премьер",— полагает собеседник.

"Задать по три вопроса шести министрам, то есть 18 вопросов, или всего пять премьеру — разница, наверное, есть",— заявил координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев, подчеркнув, что Госдума впервые отказывается от правчасов из-за приближающегося отчета премьера. Он не исключает, что сделано это намеренно, чтобы "не усиливать критический фон идущей кампании по выборам президента": "У оппозиции стало меньше возможностей заявить о своей точке зрения, а министры в выигрыше, так как никто не увидит их несостоятельности". "Правительственные часы давно стали фикцией",— заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, который не видит в их отмене какой-либо проблемы. "Все равно на вопрос об экономическом состоянии Игорь Шувалов скажет, что в стране все прекрасно",— сказал Лебедев, добавив, что острые вопросы не были бы заданы.

После Шувалова до 11 апреля в Думе должны были выступить курирующий ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин и три министра: главы Минстроя и Минсельхоза Михаил Мень и Александр Ткачев и министр спорта Павел Колобков. В Думе ожидали, что вопросы к министру спорта будут политизированными на фоне допингового скандала и поездки спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом, особенно со стороны оппозиционных фракций.

Более месяца после 11 апреля в думском графике не значатся правчасы: ближайшие запланированы не раньше конца мая, когда должен быть объявлен уже новый состав правительства. Потенциально на отчет перед депутатами могут явиться вице-премьер Ольга Голодец, министр труда Максим Топилин и глава Ростуризма Олег Сафонов. "Все министры чувствуют себя "хромыми утками", после инаугурации президента в мае предстоит смена правительства,— напомнил “ первый замглавы фракции"Справедливой России" Михаил Емельянов.— Они опасаются делать какие-либо заявления и фактически не отвечают на вопросы депутатов".

В Совете федерации нет планов отменять правительственные часы, говорят собеседники и подтверждают в пресс-службе верхней палаты. На 14 февраля в СФ запланирован правчас с министром транспорта Максимом Соколовым, посвященный транспортному обеспечению чемпионата мира по футболу, пишет газета "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, депутаты Госдумы заслушают ежегодный отчет правительства по итогам деятельности кабмина в 2017 году на заседании 11 апреля.