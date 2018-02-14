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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


"Минск" провалился. Что дальше? Нам ничего не остаётся, как объяснить возникновение Минских соглашений исключительно пиаровскими предпосылками, направленными на формирование имиджа России как миролюбивой страны. Имиджа, альтернативного тому, который создавался на Западе с момента возвращения Крыма – России как агрессора, как завоевателя, как милитаризированной страны.
14.02.2018
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14.02.2018 05:26 Мск (07:26 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
В Госдуме из-за выборов перенесли правительственные часы
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(2012) | Фото:

В Госдуме отменено пять заседаний с участием представителей Белого дома, которые были запланированы до 11 апреля.
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Первый вице-спикер Александр Жуков объяснил решение отказаться от общения с министрами желанием "сосредоточиться на подготовке к отчету правительства 11 апреля" Один из высокопоставленных источников в аппарате правительства говорит, что инициатива по отмене правительственных часов в Госдуме связана с нежеланием "перебивать повестку первых лиц страны". По его словам, АП сочла, что выступление чиновников отвлечет электорат от предвыборной кампании Владимира Путина. В Белом доме посчитали, что логичнее направить отдельных чиновников для доклада по профильным темам уже после итогового отчета Дмитрия Медведева о работе правительства, которое намечено на 11 апреля. "Они смогут разъяснить парламентариям отдельные тезисы, которые озвучит премьер",— полагает собеседник.

"Задать по три вопроса шести министрам, то есть 18 вопросов, или всего пять премьеру — разница, наверное, есть",— заявил координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев, подчеркнув, что Госдума впервые отказывается от правчасов из-за приближающегося отчета премьера. Он не исключает, что сделано это намеренно, чтобы "не усиливать критический фон идущей кампании по выборам президента": "У оппозиции стало меньше возможностей заявить о своей точке зрения, а министры в выигрыше, так как никто не увидит их несостоятельности". "Правительственные часы давно стали фикцией",— заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, который не видит в их отмене какой-либо проблемы. "Все равно на вопрос об экономическом состоянии Игорь Шувалов скажет, что в стране все прекрасно",— сказал Лебедев, добавив, что острые вопросы не были бы заданы.

После Шувалова до 11 апреля в Думе должны были выступить курирующий ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин и три министра: главы Минстроя и Минсельхоза Михаил Мень и Александр Ткачев и министр спорта Павел Колобков. В Думе ожидали, что вопросы к министру спорта будут политизированными на фоне допингового скандала и поездки спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом, особенно со стороны оппозиционных фракций.

Более месяца после 11 апреля в думском графике не значатся правчасы: ближайшие запланированы не раньше конца мая, когда должен быть объявлен уже новый состав правительства. Потенциально на отчет перед депутатами могут явиться вице-премьер Ольга Голодец, министр труда Максим Топилин и глава Ростуризма Олег Сафонов. "Все министры чувствуют себя "хромыми утками", после инаугурации президента в мае предстоит смена правительства,— напомнил “ первый замглавы фракции"Справедливой России" Михаил Емельянов.— Они опасаются делать какие-либо заявления и фактически не отвечают на вопросы депутатов".

В Совете федерации нет планов отменять правительственные часы, говорят собеседники и подтверждают в пресс-службе верхней палаты. На 14 февраля в СФ запланирован правчас с министром транспорта Максимом Соколовым, посвященный транспортному обеспечению чемпионата мира по футболу, пишет газета "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, депутаты Госдумы заслушают ежегодный отчет правительства по итогам деятельности кабмина в 2017 году на заседании 11 апреля.

Другие новости по темам: Госдума, правительственный час, выборы президента РФ
14.02.2018 05:26 Мск | Денис Линов
07:26 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.02.2018 13:24 Мск
Медведев выступит в Госдуме с ежегодным отчетом правительства 11 апреля








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В Госдуме из-за выборов перенесли правительственные часы
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