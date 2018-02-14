В Зауралье отдадут под суд браконьеров, убивших двух косуль

В Белозерском районе Курганской области будут судить браконьеров, убивших косуль.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, в дежурную часть отделения полиции "Белозерское" от заместителя начальника по надзору в области животного мира департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области поступило сообщение о незаконной охоте на территории Скатинского охотничьего хозяйства Белозерского района.

Как выяснилось, двое жителей региона на личном автомобиле выслеживали животных. Увидев двух косуль, злоумышленники произвели несколько выстрелов, в результате которых животные были застрелены. Ущерб окружающей среде и охотничьим угодьям составил 200 тыс. руб.

Уголовное дело направленно в суд для рассмотрения. Браконьерам грозит до двух лет лишения свободы.