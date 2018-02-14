Турчинов заявил о возможности военного захвата ДНР и ЛНР

Закон о реинтеграции Донбасса не исключает "вооружённого освобождения" Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР) и создаёт для этого предпосылки. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, согласно данному закону, принятому в третьем чтении Верховной радой в середине января, Россия является "оккупирующим государством-агрессором", якобы установившим в ДНР и ЛНР "оккупационные администрации".

"Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем, — передаёт "РИА Новости" слова Турчинова, сказанные в интервью телеканала "Громадское ТВ". — Но этот закон не исключает такого пути и создаёт для этого предпосылки".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны пояснил, что в таком случае не нужно будет принимать дополнительные законодательные акты, обеспечивающие правовое поле для применения силы во время "противодействия агрессору".

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный фронт" Юрий Береза сообщил, что возвращение Крыма и Донбасса в состав страны может произойти только силовым путём.



Александр Турчинов