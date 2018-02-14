Вашингтон призвал Москву убедить Асада прекратить борьбу с оппозицией

Вашингтон призвал Москву убедить официальный Дамаск прекратить борьбу с сирийской оппозицией. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Они (стороны сирийского конфликта, — прим.) договорились о зонах прекращения огня и зонах стабилизации, но им необходимо обеспечить их соблюдение, чтобы создать условия для мирного урегулирования будущего Сирии", — передаёт РБК его слова, сказанные в интервью телеканалу Al Hurra во время визита в Кувейт.

Кроме того, дипломат отметил "дестабилизирующее присутствие" Тегерана в арабской республике, а также в Йемене, Ливане и Ираке, что "не приносит стабильности и безопасности гражданам" этих стран.

"Мы просим Иран покинуть [эти страны] и вывести свои войска, это будет правильным путём для их будущего", — подчеркнул глава Госдепа США.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 7 февраля американская коалиция против террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) нанесла массированный удар по проасадовским силам в долине реки Евфрат.

Представитель Минобороны США Дана Уайт, комментируя инцидент, заявила, что это произошло на линии разграничения, где присутствовали советники коалиции, а потому речь шла о праве на самооборону.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал действия американской коалиции преступлением, отметив, что это был удар по тем, "кто действительно воюет против международного терроризма".