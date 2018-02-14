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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


"Минск" провалился. Что дальше? Нам ничего не остаётся, как объяснить возникновение Минских соглашений исключительно пиаровскими предпосылками, направленными на формирование имиджа России как миролюбивой страны. Имиджа, альтернативного тому, который создавался на Западе с момента возвращения Крыма – России как агрессора, как завоевателя, как милитаризированной страны.
14.02.2018
политика ;
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Новости
14.02.2018 04:15 Мск (06:15 Екб)
политика | За рубежом
Премьер Нидерландов выразил сожаление об отставке главы МИД
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Марк Рютте (2018) | Фото: w-n.com.ua

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что крайне эмоционально воспринял отставку министра иностранных дел Халбе Зейлстры, который был его ближайшим соратником.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава МИД королевства признался, что солгал о встрече с президентом России в 2006 году, во время которой Владимир Путин якобы заявил, что рассматривает Белоруссию, Украину и Прибалтику как части "Великой России". На самом деле Зейлстра во время той встречи находился в соседней комнате.

Вчера раскаявшийся министр заявил о своём решении уйти в отставку, отметив, что сейчас для него нет другого выхода.

Халбе Зейлстра(2018)|Фото: www.dw.com
Халбе Зейлстра

Комментируя данную ситуацию, глава голландского правительства отметил, что в первую очередь ценил дружеские отношения с Зейлстрой.

"Мы были сильны вместе, поскольку доверяли друг другу и могли спорить по любым вопросам, — передаёт ТАСС слова Рютте. — Халбе всегда номер один. Поэтому ситуация для меня лично является крайне эмоциональной".

Премьер также отметил, что Зейлстра "неустанно работал" над созданием правящей коалиции, "а до этого просто фантастически возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию в нижней палате парламента".

"Он превосходил все ожидания и мог бы успешно оставаться в политике ещё очень долго, — подчеркнул Рютте. — Но лгать нельзя".

Марк Рютте(2018)|Фото: w-n.com.ua
Марк Рютте

Отметим, что сегодня, 14 февраля, должен был состояться визит главы нидерландского МИД в Москву для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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14.02.2018 04:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
06:15 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.02.2018 20:11 Мск
Раскаявшийся министр иностранных дел Нидерландов, признавшийся во лжи о встрече с Владимиром Путиным, подал в отставку

Ранее 12.02.2018 17:15 Мск
Глава МИД Нидерландов признался, что солгал о встрече с Путиным в 2006 году








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Премьер Нидерландов выразил сожаление об отставке главы МИД
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