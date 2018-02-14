Премьер Нидерландов выразил сожаление об отставке главы МИД

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что крайне эмоционально воспринял отставку министра иностранных дел Халбе Зейлстры, который был его ближайшим соратником.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава МИД королевства признался, что солгал о встрече с президентом России в 2006 году, во время которой Владимир Путин якобы заявил, что рассматривает Белоруссию, Украину и Прибалтику как части "Великой России". На самом деле Зейлстра во время той встречи находился в соседней комнате.

Вчера раскаявшийся министр заявил о своём решении уйти в отставку, отметив, что сейчас для него нет другого выхода.



Халбе Зейлстра

Комментируя данную ситуацию, глава голландского правительства отметил, что в первую очередь ценил дружеские отношения с Зейлстрой.

"Мы были сильны вместе, поскольку доверяли друг другу и могли спорить по любым вопросам, — передаёт ТАСС слова Рютте. — Халбе всегда номер один. Поэтому ситуация для меня лично является крайне эмоциональной".

Премьер также отметил, что Зейлстра "неустанно работал" над созданием правящей коалиции, "а до этого просто фантастически возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию в нижней палате парламента".

"Он превосходил все ожидания и мог бы успешно оставаться в политике ещё очень долго, — подчеркнул Рютте. — Но лгать нельзя".



Марк Рютте

Отметим, что сегодня, 14 февраля, должен был состояться визит главы нидерландского МИД в Москву для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.