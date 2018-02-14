ЭКСПО 2025: заявку Екатеринбурга презентовали в Индонезии и Узбекистане

В Индонезии российская делегация Заявочного комитета ЭКСПО 2025 во главе с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадием Чернецким представила расширенную презентацию заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки в 2025 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Заявочного комитет, заместитель министра торговли Индонезии Арлинда Имбанг Джая особо отметила тему российской заявки "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". Также чиновница пригласила представителей России посетить торговую выставку в Индонезии в октябре 2018 года и организовать встречу бизнесменов двух стран.

Также заявка Екатеринбурга была презентована в министерстве иностранных дел Индонезии. "Я удивлен, что Россия за свою историю проведения ЭКСПО еще ни разу не принимала выставку на своей территории", - сообщил заместитель министра иностранных дел Индонезии Фебриан Руддьяр, подчеркнув, что сильные стороны российской заявки – это поддержка стран-участниц выставки.

Одновременно заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин провел ряд официальных встреч в Узбекистане. На встрече с вице-премьером Узбекистан Сухробом Холмурадовым и министром внешней торговли Жамшидом Хождаевым он презентовал концепцию Города будущего, который будет построен в Екатеринбурге к 2025 году. Идея создания Smart City на Урале вызвала большой интерес в Ташкенте. Российская сторона также предложила Узбекистану после завершения ЭКСПО 2025 использовать национальный павильон в качестве центра постоянного присутствия республики в Свердловской области.

Представители Заявочного комитета ЭКСПО 2025 до 30 марта посетят 150 стран, в которых будут продвигать заявку Екатеринбурга на право принять международную выставку.

Как ранее сообщало Накануне.RU, символом екатеринбургской заявки ЭКСПО-2025 станет матрёшка.