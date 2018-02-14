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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


"Минск" провалился. Что дальше? Нам ничего не остаётся, как объяснить возникновение Минских соглашений исключительно пиаровскими предпосылками, направленными на формирование имиджа России как миролюбивой страны. Имиджа, альтернативного тому, который создавался на Западе с момента возвращения Крыма – России как агрессора, как завоевателя, как милитаризированной страны.
14.02.2018
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ЭКСПО 2025: заявку Екатеринбурга презентовали в Индонезии и Узбекистане
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Екатеринбург, заявка, ЭКСПО 2025 (2017) | Фото: мэрия Екатеринбурга/Алина Шешеня, Антон Буценко

В Индонезии российская делегация Заявочного комитета ЭКСПО 2025 во главе с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадием Чернецким представила расширенную презентацию заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки в 2025 году.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Заявочного комитет, заместитель министра торговли Индонезии Арлинда Имбанг Джая особо отметила тему российской заявки "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". Также чиновница пригласила представителей России посетить торговую выставку в Индонезии в октябре 2018 года и организовать встречу бизнесменов двух стран.

Также заявка Екатеринбурга была презентована в министерстве иностранных дел Индонезии. "Я удивлен, что Россия за свою историю проведения ЭКСПО еще ни разу не принимала выставку на своей территории", - сообщил заместитель министра иностранных дел Индонезии Фебриан Руддьяр, подчеркнув, что сильные стороны российской заявки – это поддержка стран-участниц выставки.

Одновременно заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин провел ряд официальных встреч в Узбекистане. На встрече с вице-премьером Узбекистан Сухробом Холмурадовым и министром внешней торговли Жамшидом Хождаевым он презентовал концепцию Города будущего, который будет построен в Екатеринбурге к 2025 году. Идея создания Smart City на Урале вызвала большой интерес в Ташкенте. Российская сторона также предложила Узбекистану после завершения ЭКСПО 2025 использовать национальный павильон в качестве центра постоянного присутствия республики в Свердловской области.

Представители Заявочного комитета ЭКСПО 2025 до 30 марта посетят 150 стран, в которых будут продвигать заявку Екатеринбурга на право принять международную выставку.

Как ранее сообщало Накануне.RU, символом екатеринбургской заявки ЭКСПО-2025 станет матрёшка.

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14.02.2018 04:02 Мск | Денис Линов
06:02 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.02.2018 13:37 Мск
#МатрёшкаЗаЭкспо. Символом екатеринбургской заявки ЭКСПО-2025 станет матрёшка

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ЭКСПО 2025: заявку Екатеринбурга презентовали в Индонезии и Узбекистане
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