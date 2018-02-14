При строительстве моста в Крым нашли тысячи артефактов

За время строительства Крымского моста археологи нашли около 1 млн ценных предметов, 100 тыс. из которых признаны артефактами.

Как сообщил директор Таманского музейного комплекса Александры Афанасьевой, при строительстве обнаружены, в том числе поселенческие комплексы майкопской культуры IV века до н.э.

По данным Афанасьевой, тогда же существовали города, которые торговали рыбой, зерном и нефтью. Подтверждение тому - найденный сосуд с нефтью. Исследования проводились и на морских участках, сообщает РБК.