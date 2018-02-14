Депутат Рады предложил силовой вариант возвращения Крыма и Донбасса

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный фронт" Юрий Береза сообщил, что возвращение Крыма и Донбасса может произойти только при силовом варианте.

По словам народного избранника, благодаря Минским соглашениям Киев смог привести в порядок собственное военное строительство и реорганизовать вооруженные силы. "Только украинская армия, украинский солдат способны вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов не будет", — отметил Береза. При том депутат считает, что армия Украины сегодня - "одна из самых способных армий Европы", а "время России заканчивается", сообщает РБК.

Напомним, в конце января глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сегодня полуостров - "неприступная крепость".