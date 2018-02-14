В ожидании провокации: Франция готова нанести удар по Сирии

Франция нанесет удар по Сирии, если в этой стране химическое оружие будет использовано против мирных граждан.

Такое заявление сделал французский президент Эмманюэль Макрон. "По поводу химического оружия я уже обозначил свою позицию и готов ее вновь подтвердить... Наши вооруженные силы не нашли подтверждений, что химическое оружие использовалось против мирного населения (в Сирии — прим. ред.)", — сказал президент.

Макрон уточнил, что Париж готов нанести удар в случае, если эти подтверждения будут обнаружены, сообщает Газета.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в сирийской провинции Идлиб может готовиться провокация с использованием химического оружия. Как передаёт ТАСС, вечером 12 февраля Центр по примирению враждующих сторон сообщил о звонке местного жителя о том, что боевики запрещённой в РФ террористической организации "Джебхат-ан-Нусра" тремя автомобилями завезли в одно из селений два десятка баллонов с хлором и средства индивидуальной защиты.