Сбербанк снизит ставки по потребкредитам до исторически низких значений

Сбербанк решил снизить ставки по потребительским кредитам с 15 февраля почти на 1,5 процентного пункта.

Как сообщил председатель правления банка Герман Греф, ставка по потребкредитам будет составлять от 11,5% годовых. "Это исторически самые низкие ставки", - отметил Греф. Однако ставки по кредитам снижаются в рамках акции, которая продлится до конца апреля. При этом предложение действует для кредитов на сумму от 250 тыс. руб.

Как отметил Греф, вопрос снижения ставок по другим продуктам банка будет рассмотрен на следующей неделе, сообщает "Интерфакс".