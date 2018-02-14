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13.02.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


"Минск" провалился. Что дальше? Нам ничего не остаётся, как объяснить возникновение Минских соглашений исключительно пиаровскими предпосылками, направленными на формирование имиджа России как миролюбивой страны. Имиджа, альтернативного тому, который создавался на Западе с момента возвращения Крыма – России как агрессора, как завоевателя, как милитаризированной страны.
14.02.2018
политика ;
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14.02.2018 01:30 Мск (03:30 Екб)
экономика | В России
Сбербанк снизит ставки по потребкредитам до исторически низких значений
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кредиты, проценты, банки, кредитование, процентные ставки (2016) | Фото: slavpeople.com

Сбербанк решил снизить ставки по потребительским кредитам с 15 февраля почти на 1,5 процентного пункта.
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Как сообщил председатель правления банка Герман Греф, ставка по потребкредитам будет составлять от 11,5% годовых. "Это исторически самые низкие ставки", - отметил Греф. Однако ставки по кредитам снижаются в рамках акции, которая продлится до конца апреля. При этом предложение действует для кредитов на сумму от 250 тыс. руб.

Как отметил Греф, вопрос снижения ставок по другим продуктам банка будет рассмотрен на следующей неделе, сообщает "Интерфакс".

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14.02.2018 01:30 Мск | Денис Линов
03:30 Екб


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Сбербанк снизит ставки по потребкредитам до исторически низких значений
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