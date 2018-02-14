Появились кадры удара коалиции США, в результате которого погибли россияне

Телеканал CNN показал видео удара, нанесенного международной коалицией во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор по проправительственным силам.

Инцидент произошел 7 февраля. В результате него погибло более 100 человек, среди которых могли быть "российские наемники".

По данным CNN, погибшие россияне якобы участвовали в военных действиях в качестве наемников российской частной военной компании "ЧВК Вагнера".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что в Сирии на прошлой неделе под ударом авиации коалиции во главе с США погибли от 100 до 200 "русских наемников".

При этом стали известны имена некоторых россиян, погибших после удара.