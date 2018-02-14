Премьер-министра Израиля Нетаньяху обвинили в коррупции - СМИ

Полиция Израиля порекомендует прокурорам обвинить премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху во взяточничестве.

Правоохранительные органы обнаружили доказательства, которые позволяют обвинить Нетаньяху во взяточничестве. Как сообщают местные СМИ, речь идет о двух эпизодах.

С начала прошлого года премьера несколько раз допрашивали по подозрению в коррупции, однако сам Нетаньяху вину не признает. Правоохранительные органы Израиля не могут предъявить обвинения Нетаньяху самостоятельно, однако могут порекомендовать прокурорам вынести обвинительное заключение, сообщает Газета.ru.