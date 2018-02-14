На крыше одного из домов Москвы нашли взрывчатку

На крыше жилого дома в центре Москвы нашли тайник с взрывчаткой, сообщает телеграм-канал Mash.

Объявлена угроза взрыва. Тайник на крыше обнаружили строители. Он представлял собой две пачки сигарет три банки из-под пива, в которые были вставлены провода. При этом состав вещества пока неизвестен.

Как сообщается, банки и пачки сигарет строители выкинули в мусорный бак, в 30 м от подъезда. Однако позже они решили сообщить о находке в правоохранительные органы.

В настоящее время крышу дома обследуют взрывотехники, а также кинологи с собакой. В первые минуты животное присело в дальнем углу — там при осмотре обнаружили ещё одну заминированную пачку сигарет.

Одновременно у мусорного бака работает робот-сапер.