В Минобороны РФ опровергли сообщения РБК о нападении дронов на сирийскую базу Хмеймим

В Минобороны РФ опровергли материал РБК, в котором СМИ рассказало о нападении в ночь на 1 января этого года беспилотников на базу Хмеймим в Сирии, сообщили Накануне.RU в российском военном ведомстве.

"В сегодняшнем материале РБК "Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов" не соответствует действительности все: от даты и времени обстрела до способа атаки и ее фактических последствий", - заявили в Министерстве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, российские СМИ написали о том, что 31 декабря 2017 года боевики в Сирии обстреляли российскую авиабазу в Хмеймиме из минометов.