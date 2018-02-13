Двух российских военных, похищенных СБУ на границе с Крымом, в ближайшее время могут обменять

в этот день
14.02.18
09:29
В Екб.11:29
В МАК озвучили версию крушения Ан-148 в Подмосковье
"Худеет" и разрушается. Ученые посоветовали не прикасаться к Челябинскому метеориту
В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки, обвалился потолок
Главное
При строительстве моста в Крым нашли тысячи артефактов

Тема дня
ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
13.02.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


"Минск" провалился. Что дальше? Нам ничего не остаётся, как объяснить возникновение Минских соглашений исключительно пиаровскими предпосылками, направленными на формирование имиджа России как миролюбивой страны. Имиджа, альтернативного тому, который создавался на Западе с момента возвращения Крыма – России как агрессора, как завоевателя, как милитаризированной страны.
14.02.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
Опубликован список погибших пассажиров и членов экипажа упавшего "Ан-148"
ФАС снова взяла под контроль топливный рынок после заявлений Путина
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова
Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"
В России вышел на свободу расчленитель, осужденный на пожизненный срок в "Полярной сове"
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 831

Двух российских военных, похищенных СБУ на границе с Крымом, в ближайшее время могут обменять
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

СБУ, застенки, арест, хунта (2015) | Фото: kontrmaidan.ru/

Двух российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые были похищены СБУ в ноябре 2016 года на границе Украины с российским Крымом, в ближайшее время могут обменять на заключенных в России украинцев. Об этом заявил адвокат российских военных Валентин Рыбин.
Читайте также:

Он отметил, что все детали о формате обмена и лицах, на которых обменяют Одинцова и Баранова, станут известны уже после обмена. По его словам, сейчас "согласовываются формальности", сообщают "Украинские новости".

13 февраля Баранова и Одинцова осудили в Киеве на 13 и 14 лет за "госизмену" и "дезертирство". Свою вину они не признали. В марте 2014 года они перешли на службу в российские Вооруженные силы.

Напомним, что 20 ноября 2016 года сотрудники СБУ выманили Баранова и Одинцова на нейтральной полосе под предлогом передачи им документа об образовании, которое они получили на Украине, после чего похитили их. Глава СБУ Василий Грицак сообщал, что военных должно было быть трое, однако один не пришел. Как выяснилось, недаром.

Другие новости по темам: Украина, обмен, Александр Баранов, Максим Одинцов, Крым
13.02.2018 21:45 Мск | Евгений Чернышёв
23:45 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.11.2016 01:19 Мск
Украинский суд отказался отпускать похищенных российских военнослужащих

Ранее 22.11.2016 20:09 Мск
Посольство РФ на Украине будет требовать встречи с задержанными СБУ российскими военными

Ранее 22.11.2016 14:04 Мск
Лавров назвал "незаконной провокацией" вывоз на Украину российских контрактников с территории Крыма

Ранее 22.11.2016 00:33 Мск
СБУ похитила в Крыму двух российских военнослужащих








Добавить комментарий:

Двух российских военных, похищенных СБУ на границе с Крымом, в ближайшее время могут обменять
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+