Двух российских военных, похищенных СБУ на границе с Крымом, в ближайшее время могут обменять

Двух российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые были похищены СБУ в ноябре 2016 года на границе Украины с российским Крымом, в ближайшее время могут обменять на заключенных в России украинцев. Об этом заявил адвокат российских военных Валентин Рыбин.

Он отметил, что все детали о формате обмена и лицах, на которых обменяют Одинцова и Баранова, станут известны уже после обмена. По его словам, сейчас "согласовываются формальности", сообщают "Украинские новости".

13 февраля Баранова и Одинцова осудили в Киеве на 13 и 14 лет за "госизмену" и "дезертирство". Свою вину они не признали. В марте 2014 года они перешли на службу в российские Вооруженные силы.

Напомним, что 20 ноября 2016 года сотрудники СБУ выманили Баранова и Одинцова на нейтральной полосе под предлогом передачи им документа об образовании, которое они получили на Украине, после чего похитили их. Глава СБУ Василий Грицак сообщал, что военных должно было быть трое, однако один не пришел. Как выяснилось, недаром.