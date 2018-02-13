На Среднем Урале директор поселковой пристани украл почти 2 тысячи литров бензина

Директор пристани в поселке Гари Свердловской области подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как считает следствие, в 2016-2017 годах мужчина незаконно присвоил почти 2 тыс. литров бензина, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

"Директор пристани из корыстной и иной личной заинтересованности незаконно установил завышенные нормы по списанию горюче-смазочных материалов при использовании катера "Корвет", в результате чего подозреваемым списано и в последующем похищено не менее 1 тыс. 900 литров бензина, приобретенных за счет средств бюджета Гаринского городского округа", - добавили в СК.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.