Раскаявшийся министр иностранных дел Нидерландов, признавшийся во лжи о встрече с Владимиром Путиным, подал в отставку

Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра после того, как раскрыл подробности своей лжи о встрече с Владимиром Путиным, принял решение уйти в отставку, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Telegraaf.

По мнению Зейлстры, сейчас для него нет другого выхода и самым правильным решением будет покинуть пост главы внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Зейлстра признался, что солгал о встрече с президентом России в 2006 году - ранее министр утверждал, что присутствовал на встрече с российским лидером на даче последнего, где он якобы заявил, что рассматривает Белоруссию, Украину и Прибалтику как части "Великой России". На самом деле Зейлстра во время той встречи находился в соседней комнате.