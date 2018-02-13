В офис британского парламента пришло письмо с белым порошком, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.

"Примерно в 11.36 (14.36 мск) во вторник, 13 февраля, полицию проинформировали о подозрительном свертке, доставленном в Вестминстерский дворец. Полиция находится на месте и занимается инцидентом", - говорится в сообщении.

В полиции Лондона отметили, что в настоящее время письмо с белым порошком изучают специалисты. Вестминстерский дворец, кроме офиса, куда было доставлено письмо, открыт.

"Следователи из контртеррористического подразделения проинформированы и расследуют инцидент", - отмечает ведомство.