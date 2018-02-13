Саакашвили пообещал отправить Порошенко в тюрьму

Депортированный с Украины Михаил Саакашвили пригрозил президенту страны Петру Порошенко тюрьмой и пообещал сделать все возможное, чтобы сделать его "нерукопожатным" за рубежом. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве.

"Я был и остаюсь украинским политиком. Я буду восстанавливать свое украинское гражданство", - сказал он.

Саакашвили заявил, что со своим окружением организует массовое протестное движение на Украине и найдет возможность присоединиться к нему. При этом он не намерен обращаться к польским властям за политическим убежищем.

По его словам, в Европе он сделает так, что Порошенко "мало не покажется".

"Я никуда его не буду отправлять. Мы его отправим в украинскую тюрьму, когда придет время. А это время придет очень быстро. Ни одна страна его не будет принимать хлебом-солью, это точно", - пообещал политик.

Также он пригрозил генпрокурору Юрию Луценко.

"Я обращаюсь к невежде Луценко, этому невежде, пусть он не пытается объявить меня в розыск", - цитирует слова Саакашвили "Украинская правда".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля и депортирован в Польшу.