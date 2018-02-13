В МАК озвучили версию крушения Ан-148 в Подмосковье после предварительной расшифровки бортового самописца

Причиной крушения самолета Ан-148 могли стать неверные данные о скорости полёта на индикаторах пилотов из-за обледенения датчиков. Такие данные приводит Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию авиакатастрофы по результатам предварительного анализа расшифровки данных бортового самописца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МАК.

"Предварительный анализ зарегистрированной параметрической информации показал, что в ходе всего полета, закончившегося авиационным происшествием, обогрев всех трех приемников полного давления (ППД) находился в выключенном состоянии. Во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после отрыва самолета на высоте 130-150 м был включен автопилот. Особая ситуация начала развиваться примерно через 2 мин. 30 сек. после отрыва на высоте около 1 тыс. 300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч - в этот момент стали появляться расхождения в показаниях скорости между датчиками.

"Через примерно 25 секунд расхождения достигли около 30 км/ч и появилась разовая команда экипажу: "Приборная – Сравни". Регистрация разовой команды на данном этапе продолжалась примерно 10 секунд, после чего прекратилась. Примерно через 50 секунд, на высоте около 2 тыс. метров, данная разовая команда зарегистрирована снова, причем в это раз скорость разница между датчиками продолжала расти", - отметили в МАК.

После второго появления указанной разовой команды экипаж отключил автопилот. Весь дальнейший полет проходил в ручном режиме.

Показания скорости одного датчика продолжали падать и через 34 секунды после отключения автопилота стали равны 0, а показатели другого составляли 540-560 км/ч.

Столкновение с землей произошло около 11.27. Сообщается, что перед крушением показания скорости одного из модулей начали интенсивно расти и к моменту столкновения составили около 800 км/ч, второй модуль показывал нулевую скорость.

"В момент столкновения с землей угол тангажа на пикирование составлял около 30 градусов, за 4-5 секунд до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, который достиг 25 градусов", - подчеркнули в МАК, добавив, что анализ полученной информации продолжается.

В свою очередь в СКР Накануне.RU заявили, что получили данные предварительного анализа специалистов МАК о расшифровке данных бортового параметрического самописца АН-148.

"Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела, находящегося в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими", - прокомментировала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли. Спасатели отыскали более 1 тыс. 400 фрагментов тел и 500 – воздушного судна. Обследовано 30 га территории.