Скончался один из пострадавших при пожаре в доме в Тарко-Сале

В больнице Тарко-Сале ЯНАО скончался один из пострадавших при пожаре в доме на улице Таежной, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

"Один мужчина скончался, причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. У второго мужчины предварительный диагноз — ожоги первой степени", - отметил собеседник агентства.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня крупный пожар произошел в доме на улице Таежной в Тарко-Сале. Спасателям пришлось эвакуировать 40 его жильцов, два человека доставлены в больницу.