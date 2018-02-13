Киев заявил о продвижении ВСУ в Донбассе на 10 километров

Украинская армия в Донбассе продвинулась на 10 и более километров и значительно улучшила свои позиции. Об этом в телеэфире заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Об этом приятно говорить, что и 2016, и 2017 годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшив свои позиции. Это факт", - сказал Турчинов.

В ДНР назвали эти слова не соответствующими действительности.

"По всей видимости, недалекий человек Турчинов считает, что линия соприкосновения проходит возле тылового Краматорска, который он изредка посещает. Набравшись смелости и посетив, например, Дружковку, он, вероятно, предположил, что линия фронта продвинулась вместе с ним на 10 километров вперед", — сыронизировал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что единственное достижение ВСУ за последнее время - это захват ряда населенных пунктов в "серой зоне", где не было позиций сил ДНР. В конце ноябре они захватили Травневое и Гладосово, а в начале февраля - Новоалександровку.