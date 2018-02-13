Бывший глава управления СКР по ЦАО Москвы оставлен под арестом до 26 мая

Арест обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере экс-главе следственного управления СК РФ по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы Алексею Крамаренко продлен до конца мая. Такое решение вынес Лефортовский суд Москвы, передает ТАСС.

"Суд продлил Крамаренко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 мая", - сказал представитель суда.

Как сообщало Накануне.RU, ранее прокурор заявил, что глава следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов, а также исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров и руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко "за вознаграждение" предпринимали меры к освобождению из-под стражи соратника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Напомним, в середине июля 2016 года были задержаны глава УСБ СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы столичного управления Денис Никандров. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, задержанные потребовали взятку за освобождение из СИЗО людей криминального авторитета Шакро Молодого.