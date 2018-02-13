В Тарко-Сале сгорел двухэтажный дом, без жилья остались 40 человек

Крупный пожар произошел в доме на улице Таежной в Тарко-Сале. Спасателям пришлось эвакуировать 40 его жильцов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в 14.32. К моменту прибытия пожарных кровля здания полностью была охвачена огнем, что говорит о том, что за помощью обратились поздно.

В 16.30 огонь был локализован. Два человека доставлены в больницу. В городе состоится заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на которой власти решат, как помочь пострадавшим.