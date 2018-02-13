На развитие дорог Прикамье получит 300 миллионов рублей из федерального бюджета

Пермский край получит 300 млн руб. из федеральной казны на развитие дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте Правительства, передает корреспондент Накануне.RU. 150 млн руб. Прикамье получит в рамках программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" для достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление особо важных для социально-экономического развития России проектов. Точно такую же сумму краю выделят для достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих государственно-частное партнерство.

13.02.2018 16:20 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU

18:20 Екб





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На развитие дорог Прикамье получит 300 миллионов рублей из федерального бюджета