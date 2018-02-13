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В курганском вузе не было драки между преподавателями: истинные подробности инцидента
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КГУ, Курганский государственный университет (2018) | Фото:Накануне.RU

Накануне.RU стали известны подробности инцидента, который произошел в Курганском госуниверситете между бывшим деканом факультета психологии, дефектологии и физической культуры, а ныне доцентом Виталием Грязных и действующим деканом этого же факультета Александром Речкаловым.
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Неприятная ситуация произошла 8 февраля в деканате, а не в коридоре на глазах у студентов, как утверждалось ранее. Студенты и некоторые сотрудники вуза ранее говорили, что между мужчинами была драка, однако данная информация не соответствует действительности.

"Ректорату стало известно о случившемся и в этот же день было организовано служебное расследование, получены объяснительные от участников инцидента. На сегодняшний день можно говорить о тех противоречиях, которые появились сейчас в СМИ. В первую очередь важно отметить, что факт установлен. Разговор на повышенных тонах был между деканом и между доцентом. Но это происходило в стенах деканата, это раз. Происходило это один на один, это два. Студентов в этот момент в корпусе не было, это была вторая половина дня, это были каникулы. Были свидетели инцидента, но это были сотрудники, которые находились в еще одной дополнительной комнате деканата, но не находились рядом. Они подтвердили, то что был разговор на повышенных тонах", - рассказала Накануне.RU Надежда Еговцева, проректор по науке КГУ.

Как отметила Надежда Еговцева, после беседы с каждым участником и после некоторых договоренностей стало ясно, что каждый из них жалеет о произошедшем. Более того, Александр Речкалов уже написал заявление на имя главы КГУ, в котором попросил освободить его от всех занимаемых в вузе должностей. Виталий Грязных, который сейчас находится в больнице, пока о своем уходе не заявил.

"Декан (Александр Речкалов - прим. ред.) у нас написал заявление о том, что он уходит с должности декана и с должности заведующего кафедры, то есть он покидает университет, потому что функция и администратора, и ученого, и преподавателя вуза она связана с образовательной, научной деятельностью, и с воспитательной. Это противоречит нормам профессиональной этики. И сейчас логично, чтобы такое же заявление поступило и от доцента. Кроме того, нормы морали и этики для тех, кто работает в высшей школе, являются приоритетными нежели какие-то там юридические - каждый должен руководствоваться именно этим, потому что мы работаем в высшей школе", - добавила Надежда Еговцева.

Также в ректорате сообщили о том, что инициатором слухов о якобы произошедшей драке стал скандально известный профессор КГУ Борис Шалютин, в отношении которого сейчас полицейские проводят проверку по факту якобы незаконного использования им в личных целях служебного бензина.

"К сожалению, уже на протяжении некоторого времени активно всегда распространяется негативная информация о вузе, хотя у нас очень много позитивных движений, отмеченных и нашим учредителем - по многим показателям мы достигаем роста: и в научной деятельности, и в плане образовательной деятельности - у нас очень много продвижений. Вуз активно развивается - это отмечают не только наши учредители, но и люди, работающие в вузе, это отмечают наши студенты и наши коллеги. Этот негатив о вузе искусственно создается. Вот на этот инцидент ректорат отреагировал, ректорат провел служебное расследование, мы обратились к участникам, сказали им: "Ну давайте, это наш родной дом, наш родной вуз, и давайте не будем выносить сор из нашего дома". Такая договоренность была. Но у меня есть информация о том, что непосредственно к Андрею Витальевичу Грязных (сын Виталия Грязных и сотрудник КГУ - прим. ред.) обращался Борис Соломонович Шалютин о том, чтобы как то этот инцидент быстрее выпустить в эфир. Но, по словам Андрея Витальевича, он попросил Шалютина этого не делать, и когда случилось то, что случилось, когда это стало достоянием общественности, для нас это, конечно же, очень неприятно. Была просьба о том, что да, обе стороны дали объяснительные, они осознают, что это негативно, это нехорошо", - сказала Накануне.RU Надежда Еговцева.

Как подтвердил Накануне.RU сотрудник факультета психологии, дефектологии и физической культуры КГУ, который пожелал не называть свою фамилию, Борис Шалютин действительно просил Андрея Грязных как можно быстрее распространить негативную информацию.

"Андрей отказался. Тогда Шалютин сам обратился к одному из сетевых СМИ с просьбой осветить конфликт. Он как всегда решил вылить грязь на вуз, запятнать его честь, хотя все участники конфликта были за то, чтобы информация не распространялась из стен вуза. Ну два мужика повздорили, ну с кем не бывает, там не было никакого мордобоя. Зачем об этом говорить? Все бы осталось внутри КГУ, если бы не Шалютин. А у него, возможно, есть какие-то свои цели - сейчас Речкалов ушел, Грязных-старший, возможно, тоже уйдет, а место декана займет Грязных-младший, с которым у Шалютина хорошие отношения", - сообщил источник.

Другие новости по темам: Александр Речкалов, Виталий Грязных, конфликт, драка, вуз, КГУ, декан, студенты, Борис Шалютин, Надежда Еговцева
13.02.2018 15:27 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
17:27 Екб


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В курганском вузе не было драки между преподавателями: истинные подробности инцидента
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