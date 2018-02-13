Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов оказать помощь нуждающимся семьям по установке пожарных извещателей

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципальных образований устранить нарушения требований пожарной безопасности в жилых помещениях, в которых проживают малообеспеченные семьи с детьми и инвалиды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Обратите внимание на проблему, не надо ждать пока в территории произойдет трагедия с гибелью людей. Речь идет о вложении небольших средств на решение важной задачи: предотвращение трагических последствий и сохранения жизни южноуральцев", - подчеркнул глава области.

В 2017 году в области были проведены рейдовые осмотры 100% семей, которые находятся на учете в органах социальной защиты. В ходе проверок выявлено 298 нарушений требований пожарной безопасности. Большая часть из них связано с неисправной работой электропроводки и электрооборудования, а также неисправностью печного отопления.

Как сообщил начальник главного управления МЧС по Челябинской области Юрий Буренко, одним из эффективных способов защиты является применение автономных пожарных извещателей. Оборудовать датчиками необходимо 3 тыс. 583 жилых помещения малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения. На эти цели потребуется 2,1 млн рублей.

Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов обеспечить финансирование и организовать работу по установке автономных пожарных извещателей в местах проживания семей, находящихся в трудном социальном положении, многодетных семей, маломобильных групп населения, а также обеспечить ремонт электропроводки, газового оборудования и печей.