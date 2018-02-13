В Сирии боевики могут готовить провокацию с применением хлора

В сирийской провинции Идлиб может готовиться провокация с использованием химического оружия. Как передаёт ТАСС, вечером 12 февраля Центр по примирению враждующих сторон сообщил о звонке местного жителя о том, что боевики запрещённой в РФ террористической организации "Джебхат-ан-Нусра" тремя автомобилями завезли в одно из селений два десятка баллонов с хлором и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, якобы дислоцированные в этом селе представители "Белых касок" готовят учения по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от химоружия. Сообщается, что учения снимались на камеры, в перерывах между дублями люди общались на английском языке, а на микрофонах были чехлы с надписью CNN.

По мнению российских военных, это свидетельствует о подготовке "Белыми касками" и террористами провокации с применением химического оружия против местных жителей.