Глава РЖД обратился к Медведеву с просьбой поддержать продление бесплатного проезда для ветеранов Великой Отечественной войны на весь май

"Российские железные дороги" предложили ввести бесплатную перевозку ветеранов Великой Отечественной войны в течение мая 2018 года. С такой инициативой к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву обратился глава корпорации Олег Белозеров, передает МИА "Россия сегодня".

Премьер-министр поддержал идею, поручив представить предложения с окончательными согласованными подходами.

"…Хотел попросить одобрения на этот год - мы подготовили предложения по перевозкам наших ветеранов Великой Отечественной войны в течение мая. Мы бы хотели не срок с первого по какую-то дату, а в течение месяца перевозить ветеранов ВОВ всеми типами подвижного состава", - сказал Белозеров.

В свою очередь Медведев отметил, что это было бы правильное решение в моральном смысле, если компания к этому готова. "Но окончательные подходы прошу вас согласовать и представить предложения", - уточнил глава кабмина.