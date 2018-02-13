ЕСПЧ поддержал Украину в отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону Украины, которая не желает платить пенсии жителям ДНР и ЛНР. Суд объединил семь похожих жалоб от граждан Украины, проживающих в Донецке, которые прекратили получать пенсии из украинского бюджета в 2014 году. Как отмечает "Европейская правда", ЕСПЧ отклонил все жалобы.

Более того, ЕСПЧ отклонил жалобу на то, что невыплата пенсий и социальных выплат является нарушением права на жизнь. Основанием для подобного решения стало то, что Донецк не находится под контролем Киева и поэтому функционирование системы украинского правосудия, куда можно пожаловаться на невыплату пенсий, там невозможно.

По мнению ЕСПЧ, украинская власть "сделала все шаги, которые следовало ожидать, чтобы обеспечить доступ к системе правосудия (на контролируемой территории) для граждан тех территорий, которые не находятся под правительственным контролем".

Отметим, что, согласно принятому Верховной радой закону об "оккупации Донбасса", Украина не несет никакой ответственности за происходящее в ДНР и ЛНР. Закон отправлен на подпись Петру Порошенко. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его подписание будет "колоссальной ошибкой", направленной на слом Минских соглашений.