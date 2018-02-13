Еще одна "бронза": Большунов стал третьим в спринтерской гонке классическим стилем на Олимпиаде-2018

Российский лыжник Александр Большунов выиграл бронзовую медаль в спринте классическим стилем на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Как передает корреспондент Накануне.RU, победителем стал Йоханнес Хесфлот Клебо из Норвегии, второе место у итальянца Федерико Пеллегрино.

Напомним, чуть раньше состоялся женский финал, в котором россиянка Юлия Белорукова выиграла "бронзу". Еще одна представительница России Наталья Непряева заняла четвертое место.

Таким образом, в активе команды олимпийских атлетов из России на нынешних Играх стало пять медалей. Ранее "серебро" завоевали фигуристы в командных соревнованиях, а бронзовые награды у шорт-трекиста Семена Елистратова и керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого.