Штаб Путина отказался от эфира для дебатов

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для агитации на федеральных каналах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Таким образом, штаб отказался от бесплатного времени на теле- и радиоканалах для проведения дебатов, передает Интерфакс.

Этап официальной агитации в СМИ начинается 17 февраля. Всего в жеребьевке будут участвовать телеканалы Первый, Россия 1, Россия 24, ТВ Центр, ОТР и три радиоканала. В регионах будет разыграно бесплатное время на 338 телеканалах и 280 радиостанциях.