В кардиоцентре Сургута из-за неправильно поставленного диагноза умерла пациентка

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело из-за врачебного непрофессионализма, ставшего причиной смерти пациентки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, сотрудники окружной больницы Пыть-Яха неправильно поставили диагноз 52-летней местной жительнице. Допущенная врачами ошибка повлекла неверный выбор лечения пациентки и несвоевременную госпитализацию в кадиоцентр Сургута.

В экономическую столицу Югры пациентку доставили в критическом состоянии, там она умерла 30 июля 2017 г. Расследование продолжается.