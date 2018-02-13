"Худеет" и разрушается. Ученые посоветовали не прикасаться к Челябинскому метеориту

В Челябинске 15 февраля отмечают пятилетие падения метеорита. Почему Челябинский метеорит "похудел", как он повлиял на качество воды в озере Чебаркуль и почему к нему не нужно прикасаться? Об этом на пресс-конференции рассказали ученые, передает корреспондент Накануне.RU.

15 февраля 2013 года жители Южного Урала получили "практический урок астрономии". Челябинский метеорит пронесся над областью, взорвался в воздухе на высоте 20-30 км и упал в акваторию озера Чебаркуль.

Геолог, исследователь метеоритов, автор книги "Метеориты России" Сергей Колисниченко рассказал, что метеорит вошел в атмосферу под углом 18 градусов.

"Влетел шестиэтажный дом, но по пути движения 7 тыс. т исчезают в прах, и прилетает на землю 2 т. Впервые было вычислено, что за секунду полета метеорит в атмосфере при такой траектории теряет 200 т своего вещества. Упади он на две секунды раньше, у него был бы совершенно другой вес", - отметил он.

Метеорит упал в озеро Чебаркуль, которое является питьевым источником. В связи с этим ученых интересовало, как болид повлиял на качество воды в водоеме. Воду исследовали в точке падения и в 100 м от нее.

В первую зиму сформировалась линза загрязненной воды.

"Она была небольшой 50-100 м от зоны падения. Сам метеорит ничего нового в озеро не принес, а вещества, которые сформировали загрязненную линзу, были земного происхождения, которые вышли из потревоженных донных отложений. Метеорит и не был в этом сильно виноват, просто туда набежала прогрессивная часть человечества с магнитами, а потом стали его доставать, и, конечно, подняли и переворошили большое количество донных отложений, от которых азот и фосфор стали активно поступать в водную среду", - рассказал кандидат географических наук, доцент ЮУрГППУ, председатель Челябинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Захаров.

Кроме того, в первые два года в зимний период исследователи фиксировали более высокие температуры у самого дна. "Погребенные илы, которые были разбросаны по поверхности, активно были заселены бактериями и за счет их активного роста подогревалась вода. Конечно это были локальные эффекты ", - заявил он.

В целом на качество воды космическое тело воздействия не оказало, за исключением фонового показателя железа.

"По качеству воды никакого вреда метеорит озеру не нанес. Только в конце мая 2013 года увеличилось количество железа в воде, превысив фоновое значение, но не превысив ПДК. Но это произошло на очень короткий период, потом его биота растащила и привела к фону. Но не много железа от метеорита в воду попало. Полностью озеро вернулось в норму к зиме 2016 года", - добавил Сергей Захаров.

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра обратил внимание, что Челябинский метеорит дал возможность впервые наблюдать глобальное пылевое кольцо от пролета болида.

"Космическое тело было размером с шестиэтажный дом. Оно почти все превратилось в пыль, которая ветрами была разнесена по всей планете. За четыре дня этот пылевой шлейф обогнул планету и потом еще несколько месяцев наблюдался спутниками. Потом оказалось, что многие другие болиды того же года оставляли после себя пылевой шлейф", - рассказал он.

В метеоритной пыли была обнаружена минеральная нить, которые есть в минеральной вате и при извержении вулкана. "При определенных условиях лава разбрызгивается в узкие капли, они потом повисают на деревьях и зданиях, и все как будто обрастает волосами вокруг вулкана, это называется "волосы пеле". И эти волосы были найдены в метеоритной пыли челябинского метеорита", - подчеркнул он.

Кроме того, используя опыт челябинского болида, ученым удалось найти новый метеорит, который сейчас зарегистрирован под названием Яраткулова.

Геолог, исследователь метеоритов, автор книги "Метеориты России" Сергей Колисниченко считает, что челябинский опыт может помочь отыскать Тунгусский метеорит.

"Все помнят тунгусское явление. Был колоссальный взрыв, но поиски метеорита не привели к успеху. Но можно использовать опыт челябинского метеорита. Взрыв был в Челябинске, стекла повыбивало, а метеорит оказался в 80 км от города. Основная волна пришла на город, а метеорит оказался гораздо дальше. Эта инерционность, о которой забывают многие исследователи на тунгусском явлении. Поэтому нужно искать не в эпицентре взрыва, а за 80-100 км от него. Я думаю, если дальнейшие исследователи пойдут по стопам поиска, они обнаружат это явление", - отметил он.

Объяснил ученый и так называемое "похудение" Челябинского метеорита.

"Это связано с тем что вещество достали из озера, где оно пролежало полгода. Вещество прилетело из космоса: примерно 10% его объема занимают поры и полости, которые в озере были заполнены водой. Вода после извлечения метеорита сразу не вытекает, она испарялась в течение лет. Метеорит весом 600 кг привезли в музей и закрыли колпаком, а когда испарилась вода, он стал легче. Я сразу говорил, что мы потеряем несколько ведер воды. Метеорит не взвешивали до 2015 года. И с трех попыток мы получили вес 505 кг. Но с весом метеорита мы можем ошибаться на 50 кг, потому что в сырую погоду он набирает влагу и вес увеличивается. Кроме того, у него есть химические процессы, которые приводят к разрушению химических элементов. В конце концов, эти касания метеорита во время открывания витрин. Каждый год проводят акцию "прикоснись к метеориту". Не касайтесь", - подчеркнул Сергей Колисниченко.

Он отметил, что за счет человеческих прикосновений на поверхности болида живут бактерии, и как это отразится в будущем на космическом теле, неизвестно.

"Эти бактерии живут за счет метеорита, они сжирают минералы, которые содержат серу, железо. Со временем может появится такой эффект, что он покроется специфической плесенью. Я за то, чтобы не касаться метеорита. Никто не знает, чем это может закончиться. В практике это неизвестно ", - добавил он.

Также ученые выступают против дальнейших поисков осколков метеорита в озере Чебаркуль.

"Безусловно, в озере осталось не много осколков, но пусть они там и лежат. Вреда они не приносят, а попытки их достать будут воздействовать на донные отложения, что негативно скажется на озере. Пусть озеро сохраняют свою тайну, пусть люди, проплывая над этим местом, знают, что там есть осколки", - заключил Сергей Захаров.