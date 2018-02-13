Российская лыжница Юлия Белорукова выиграла "бронзу" в спринте на Олимпиаде-2018

Российская лыжница Юлия Белорукова выиграла бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Финальный забег завершился несколько минут назад, передает корреспондент Накануне.RU.

Первое место завоевала представительница Швеции Стина Нильссон, второй стала Майкен Касперсен Фалла из Норвегии. Стоит отметить, что "бронза" Белоруковой стала первой медалью российской сборной в лыжном спорте на нынешней Олимпиаде.

Добавим, еще одна представительница России Наталья Непряева по итогам забега заняла четвертое место.

Как сообщало Накануне.RU, ранее российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовую медаль в дабл-миксте. Эта награда стала третьей медалью олимпийцев из РФ на Играх-2018 и первой в истории российского керлинга.