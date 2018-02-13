Свердловская область вошла в топ-10 самых счастливых регионов России

Компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг счастливых регионов РФ. Свердловская область попала в топ-10. При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте "счастье" от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Свердловская область заняла девятое место, процент упоминания составил 2%. Первое место занимает Москва, её процент упоминания в социальной сети - 17%. Далее идёт Санкт-Петербург (10,74%), Крым (9,83%), Краснодарский край (3,10%) и т.д. Всего таких счастливых регионов 25.

Исследования проходили в январе 2018 года. Проанализировано порядка 2 млн сообщений соцмедиа.