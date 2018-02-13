В пермском зоопарке умерла старейшая медведица России

В зоопарке Перми умерла старейшая медведица России, 37-летняя Амдерма. Информация об этом появилась в официальной группе зверинца в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

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Амдера родилась на крайнем севере, годом ее рождения считается 1980 г. Вечером 7 сентября 1989 г. в Ленинградском зоопарке была получена телеграмма от заместителя начальника Территориального управления по гидрометеорологии заполярного поселка Амдерма, который сообщал, что есть медведица и два медвежонка, которых нужно забрать.

Семью хищников видели то в поселке, то на помойке воинской части, то возле складов с продуктами. Однажды звери влезли в жилую избу. Тогда решено было отправить животных в зоопарк. Медведицу, названную Амдермой, и ее медвежат отправили в Санкт-Петербург.

Детеныши остались в местном зоопарке, а медведицу отправили в Москву. Но там Амдерма не прижилась, ей пришлось отправиться в Казань. Там ей не угодил новый ухажер, и медведицу отправили в Пермь, где она и прожила до конца дней.

Самец Юкон сразу нашел с ней общий язык, вместе они прожили долгую жизнь. Пара несколько раз давала потомство, которое теперь живет не только в российских зоопарках, но и за границей. В том числе в двух зоопарках Японии. Когда Амдерма состарилась и вышла из репродуктивного возраста, Юкона пришлось отправить в Казань, чтобы он создал новую пару с другой самкой. В 2013 г. медведица приняла двух 10-месячных медвежат, Сэрику и Милку.