Авиакомпания "Когалымавиа" признана банкротом

Авиакомпания "Когалымавиа", выполнившая последний регулярный рейс между РФ и Египтом в октябре 2015 года, признана банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, передает ТАСС.

В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, объявила судья на заседании во вторник.

Как сообщало Накануне.RU, самолет российской авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. После этого Россия прекратила авиасообщение с Египтом. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт.