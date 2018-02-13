Из-за технической неисправности самолет "Аэрофлота" не смог вылететь из тюменского аэропорта

Пассажиров рейса СУ 1509 авиакомпании "Аэрофлот" сегодня высадили из самолета, который должен был лететь из Тюмени в Москву, в аэропорт Шереметьево. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского аэропорта "Рощино" - самолет не смог взлететь по техническим причинам.

Вылететь воздушное судно должно было в 7.25, но посадку отложили примерно на 20 минут. После того, как пассажиры заняли свои места и самолет выехал на взлетную полосу, командир экипажа сообщил, что взлететь самолет не может.

"Рейс отложили до 21.05 в связи с техническими причинами. Пассажирам было предложено улететь на дневном рейсе "Аэрофлота" на 15.30. Часть пассажиров воспользовалась этим рейсом", - сообщили в пресс-службе.