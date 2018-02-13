Россияне стали тратить в магазинах меньше денег

Средний чек россиян в магазинах в январе сократился на 10% и составил 527 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

Уточняется, что в январе сокращение ежедневных трат составило 19,3%. По сравнению с январем прошлого года расходы первого месяца нового года оказались ниже на 1,2%.

Наибольшее снижение среднего чека по сравнению с декабрем наблюдается на Дальнем Востоке - на 13,8% (до 557 руб.), на Юге России - на 13,1% (до 458 руб.) и в Сибири - на 11,9% (до 438 руб.). В Москве средний чек за месяц упад на 8% (до 697 руб.), в Санкт-Петербурге - на 8,7% (до 693 руб.).

"Реальные расходы, то есть очищенные от инфляции, оказались ниже показателя прошлого года, хотя и превысили значение двухлетней давности. Январское снижение расходов - это традиционный тренд. Россияне закупились продуктами и подарками в декабре. В начале января они продолжали доедать сделанные праздничные запасы", - заявили в холдинге.

Перед Новым годом сообщалось, что россияне стали чаще жаловаться в ФАС на завышенные цены на продукты.