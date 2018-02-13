Из Евпатории выдворили 23 украинских гастарбайтера

Нелегальных трудовых мигрантов с Украины выдворили из России. Их нашли сотрудники Погрануправления ФСБ по Республике Крым на строительстве объекта федеральной целевой программы в Евпатории, сообщает пресс-служба ведомства.

"В пригороде Евпатории, в поселке Новоозерное, сотрудники Пограничного управления на территории детского сада "Якорек" установили факт трудовой деятельности 36 граждан Украины, которые осуществляли ее в нарушение статьи 13.3 ФЗ от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан". Иностранцы работали, не имея на руках соответствующего трудового патента и разрешительных документов от подрядчика на предоставление жилого помещения", – заявили в Погрануправлении.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по статье о незаконном осуществлении иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в России. По решению Евпаторийского городского суда 23 украинцев выдворили за пределы страны и закрыли для них въезд в Россию на пять лет.

ООО "Западная строительная компания", которое допустило привлечение нелегальных трудовых мигрантов к работе на объекте ФЦП, грозит штраф от 250 тыс. до 800 тыс. руб.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в августе 2017 года 12% украинцев были готовы стать гастарбайтерами, в том числе в западных областях - 18%.